穿上 Jordan x Travis Scott 男子针织长裤，彰显 Jordan 与 Travis Scott 不凡魅力。 该长裤采用厚实针织面料，表面触感顺滑，内里融入细小非起绒毛圈，是舒适叠搭佳选单品。 开放式裤脚，彰显独特格调；整版水洗效果和同色调刺绣设计，旨在向 Cactus Jack 风格致敬。

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