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      Jordan x Trophy Room

      男子T恤

      ¥449

      帆白
      黑

      还记得 1984 年吗？ Trophy Room 可没忘，带着致敬迈克尔·乔丹年度新秀的 Jordan x Trophy Room 男子T恤再次回归。 Jordan x Trophy Room 男子T恤焕新演绎经典单品，采用企领和垂坠式下摆。 新秀卡配色，重现早期传奇风采。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FQ3845-133

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