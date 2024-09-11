Jordan、UNION 和 Bephies Beauty Supply 三大品牌强强联合，高调致意 1996 年。那一年，Union 和 BBS 的创始人双双坠入爱河。穿上 Jordan x UNION x Bephies Beauty Supply 男子背心，以型潮范儿向那年致敬。优质面料搭配醒目图案，彰显联名风采；整版水洗设计塑就复古外观。

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