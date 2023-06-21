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      Jordan 11 CMFT Low (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥329
      ¥399
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      黑/白色/出租车黄
      白色/大学红/黑

      Jordan 11 CMFT Low (TD) 婴童运动童鞋采用与大童款相近的设计，为小宝贝打造专属 Jordan 鞋款。足底柔软灵活，带来非凡舒适感受。该鞋款便于穿脱，助力小宝贝学步。

      • 显示颜色： 黑/白色/出租车黄
      • 款式： CZ0906-071

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