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      Jordan XI Golf

      男子高尔夫球鞋

      ¥1,599

      Jordan XI Golf 匠心打造，演绎经典球场风范。漆皮和 Jumpman 的设计灵感源自元年款 AJ 11。匠心鞋钉和柔软泡棉，营造舒适比赛体验，助力成就出众表现。

      • 显示颜色： 中灰/枪灰色/白色
      • 款式： AQ0963-002

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