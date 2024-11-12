Jordan 11 Retro

幼童运动鞋

¥799

Jordan 11 Retro 幼童运动鞋秉承舒适缓震性能、独特线条设计和出色耐穿性，缔造备受追捧的耐久舒适体验和醒目风范。

  • 显示颜色： 白色/黑/金属金
  • 款式： 378039-170

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