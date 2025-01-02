Jordan 11 Retro Little Flex

婴童运动鞋

¥359
¥449
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Jordan 11 Retro Little Flex 婴童运动鞋融入 AJ 11 的元年款风格和柔韧舒适的贴合设计，塑就非凡舒适的日常穿着体验。 一脚蹬款式设计，易于穿脱。

  • 显示颜色： 白色/黑/传奇蓝
  • 款式： BQ7102-104

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