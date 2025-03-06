Jordan 11 Retro Little Flex

幼童运动鞋

¥489
¥549
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灵感源自备受赞誉的 AJ 11，为小宝贝打造柔韧出色的穿着体验。 Jordan 11 Retro Little Flex 幼童运动鞋采用轻盈舒适鞋面，结合柔软缓震脚感，并搭配一脚蹬设计，方便穿脱。

  • 显示颜色： 白色/黑/传奇蓝
  • 款式： BQ7101-104

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.4

29.5: 鞋内长 19.2

31: 鞋内长 20.4

32: 鞋内长 21.4

33.5: 鞋内长 22.2

35: 鞋内长 22.8

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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