灵感源自备受赞誉的 AJ 11，为小宝贝打造柔韧出色的穿着体验。 Jordan 11 Retro Little Flex 幼童运动鞋采用轻盈舒适鞋面，结合柔软缓震脚感，并搭配一脚蹬设计，方便穿脱。

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