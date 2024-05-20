跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan 11 Retro Little Flex PS

      复刻幼童运动童鞋

      ¥399
      ¥549
      27% 折让

      灵感源自备受赞誉的 AJ 11，为小宝贝打造柔韧出色的穿着体验。Jordan 11 Retro Little Flex PS 复刻幼童运动童鞋采用轻盈舒适鞋面，结合柔软缓震脚感，并搭配易穿脱设计，方便穿脱。

      • 显示颜色： 白色/黑/金属金
      • 款式： BQ7101-170

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      28: 鞋内长 18.4

      29.5: 鞋内长 19.2

      31: 鞋内长 20.4

      32: 鞋内长 21.4

      33.5: 鞋内长 22.2

      35: 鞋内长 22.8

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      图片或视频中所展示的产品配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。