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      Jordan 11 Retro Little Flex TD

      复刻婴童运动童鞋

      ¥449

      黑/白色/健身红
      黑/多色/白色/煤黑

      Jordan 11 Retro Little Flex TD 结合 AJ 11 的元年款风格和柔韧舒适的贴合设计，塑就非凡舒适的日常穿着体验。一脚蹬款式设计，易于穿脱。

      • 显示颜色： 黑/白色/健身红
      • 款式： BQ7102-002

      尺寸与尺码

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