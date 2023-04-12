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      Jordan 12 Retro SP (TD)

      复刻婴童运动童鞋

      ¥499

      小宝贝的福音来咯。Nike 与詹姆斯·惠特纳 (James Whitner) 的原创品牌 A Ma Maniére 联袂合作，匠心打造这款 Jordan 12 Retro SP (TD) 复刻婴童运动童鞋，再添时尚精致的经典佳作。皮革细节、舒适缓震配置和富有支撑力的贴合感，赋予稚嫩双足时尚启蒙。

      • 显示颜色： 黑/鲜亮勃艮第酒红/黑
      • 款式： FB2687-001

      尺寸与尺码

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