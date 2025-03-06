Jordan XIV Sneaker

可调整式帽子

¥199

黑/运动蓝/煤黑/黑
黑/健身红/煤黑/黑

Jordan XIV Sneaker 可调整式帽子融入彰显非凡荣耀的飞人图案及撞色镶边，致敬传奇篮球战靴。

  • 显示颜色： 黑/运动蓝/煤黑/黑
  • 款式： 619364-010

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