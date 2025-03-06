Jordan 2/3

女子运动鞋

¥1,199

Jordan 2/3 女子运动鞋将 AJ2 和 AJ3 的设计元素巧妙糅合，令你日常出街，尽显精致潮流风范。采用 AJ3 经典鞋底样式，匠心搭配 AJ2 鞋面设计。优质材料塑就奢华外观。

  • 显示颜色： 帆白/土褐
  • 款式： FZ4122-120

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