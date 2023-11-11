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      Jordan 23

      大童上衣

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      Jordan 23 大童圆领上衣采用柔软加绒针织面料和圆领设计，正面饰有贴片细节，造就出众触感。 呈现短袖T恤与长袖T恤相叠搭的外观，令你在冷天彰显休闲格调。

      • 显示颜色： 幻影灰白
      • 款式： FZ1677-030

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