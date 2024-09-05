Jordan 23

大童球衣

¥219
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Jordan 23 大童球衣饰有伟大球员迈克尔·乔丹的姓名和球衣号，采用透气网眼布面料，是你约好友即兴开战或搭配牛仔裤的理想之选。

  • 显示颜色： 氧化绿
  • 款式： DX8461-366

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