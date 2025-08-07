Jordan
23 幼童T恤和短裤套装
Jordan 23 幼童T恤和短裤套装采用训练队服风格设计。T恤采用棉和聚酯纤维混纺面料，结合经典短袖版型，正面搭配网眼布外接片，呈现T恤与球衣相叠搭的外观。配套聚酯纤维网眼布短裤透气性出众，搭配弹性腰部，舒适贴合，令孩子自如畅玩。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： II2550-410
Jordan
其他细节
两件单品均可与孩子衣橱里的其他单品混搭
产品细节
- T恤：蓝色面布：60% 棉/40% 聚酯纤维。网布：100% 聚酯纤维。短裤：100% 聚酯纤维
- 可机洗
