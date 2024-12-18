Jordan 23 新年蜕变系列

大童长袖T恤

¥349

Jordan 23 新年蜕变系列大童长袖T恤饰有匠心图案，同时舒适非凡，伴你喜迎新年。采用柔软的棉质针织面料，搭配罗纹袖口和圆领设计，缔造舒适贴合感。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IF3743-133

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