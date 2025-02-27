想象一下：今天是去公园的日子，你的小宝贝已经迫不及待要出门玩耍了。他们在门口穿好鞋，按捺不住地蹦跳。你不需要帮助他们准备，他们自己就可以穿上运动鞋。Jordan 23/7 Jordan 小鲨鱼幼童易穿脱运动鞋采用匠心打造，无需系带，鞋口和后跟融入大号提拉设计，加大开口便于好动双足轻松穿入。无需大人帮助，小宝贝们即可自己调节贴合度和舒适感，尽情畅享玩乐时光。

显示颜色： 微绿/帆白/山峰白/黑

款式： DQ9293-301