Jordan 23/7.2 EasyOn 新年蜕变系列

大鲨鱼大童运动鞋

¥599

Jordan 23/7.2 EasyOn 新年蜕变系列大童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。 该鞋款专为儿童打造，采用宽敞鞋口和提拉设计，结合弹力靴式结构，无需大人帮助即可轻松穿脱，同时彰显醒目 Jordan 风范。

  • 显示颜色： 微绿/帆白/山峰白/黑
  • 款式： HF3416-300

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