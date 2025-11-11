Jordan 23/7.2 EasyOn 新年蜕变系列
大鲨鱼大童运动鞋
15% 折让
Jordan 23/7.2 EasyOn 新年蜕变系列大鲨鱼大童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用宽敞鞋口和提拉设计，结合弹力靴式结构，无需大人帮助即可轻松穿脱，同时彰显醒目 Jordan 风范。
- 显示颜色： 黑/火焰红/白色/芝麻棕
- 款式： HF3416-005
其他细节
- EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 鞋面采用柔韧耐穿织物与合成材质，质感轻盈
- 后跟搭配回弹模压泡绵，有助稳固双足
- 挡泥片和鞋头覆面设计，塑就出众结构感和耐穿性
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，助孩子安心畅玩
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟和鞋舌采用提拉设计
