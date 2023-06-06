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      Jordan 23/7 CNY (TD)

      婴童运动童鞋

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      想象一下：今天是去公园的日子，你的小宝贝已经迫不及待要出门玩耍了。他们在门口穿好鞋，按捺不住地蹦跳。你不需要帮助他们准备，他们自己就可以穿上运动鞋。Jordan 23/7 CNY (TD) 婴童运动童鞋采用匠心打造，鞋口和后跟融入大号提拉设计，加大开口便于好动双足轻松穿入。无需大人帮助，孩子们即可自己调节贴合度和舒适感，尽情畅享玩乐时光。

      • 显示颜色： 象牙白/微绿/金属金/挑战红
      • 款式： DV3871-100

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