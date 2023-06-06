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      Jordan 23 Engineered

      男子上衣

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      椰奶色
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      穿上轻盈出众的 Jordan 23 Engineered 男子上衣，迎接精彩新一季。 该上衣采用起皱锦纶面料，结合宽松透气设计，尽显夏日气息。 后身拉链开口设计提升透气性，正面醒目口袋营造充裕储物空间，匠心应你所需。

      • 显示颜色： 椰奶色
      • 款式： DX9650-113

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