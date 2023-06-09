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      Jordan 23 Engineered

      男子梭织长裤

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      穿上 Jordan 23 Engineered 男子梭织长裤，提升造型格调。该款长裤采用轻盈拒水面料，结合拉链口袋和可调节织带腰带，功能实用，助你轻松畅行。除实用性以外，精美网格图案提升视觉趣味，略微裁短的裤脚尽显挚爱运动鞋魅力。

      • 显示颜色： 浅橄榄黄
      • 款式： DQ8067-385

      尺寸与尺码

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      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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