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      Jordan 23 Engineered 男子短裤采用弹性针织面料，覆面面料触感顺滑，形成对比效果，为你在比赛日带来舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 石英铜绿/石英铜绿/黑/明亮绿
      • 款式： AT9786-333

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