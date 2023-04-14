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      Jordan 23 Engineered

      男子轻便型上衣

      ¥449

      伊格鲁蓝
      黑

      人们都说：两种面料，加倍有型。Jordan 23 Engineered 男子轻便型上衣采用正面棉料结合背面聚酯纤维，塑就轻盈舒适感受。后身开口设计提升透气性，塑就夏日佳选。

      • 显示颜色： 伊格鲁蓝
      • 款式： DX9644-360

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