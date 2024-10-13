Jordan 23 Engineered

男子T恤

¥209
¥349
40% 折让

白色/光辉绿
微绿/黑

为经典添新意。Jordan 23 Engineered 男子T恤巧糅缝制线条，巧妙致意 Jordan 经典热身装备。正面饰有简约品牌标志，打造简洁外观。

  • 显示颜色： 白色/光辉绿
  • 款式： DX9592-100

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