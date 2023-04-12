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      Jordan 23 Engineered Cool

      男子短袖训练上衣

      ¥349

      Jordan 23 Engineered Cool 训练上衣采用匠心设计，在严苛训练活动中为你带来凉爽穿着体验。速干面料结合后身透气区域，助你保持凉爽。

      • 显示颜色： 怒火蓝/深渊绿/白色
      • 款式： AJ1066-486

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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