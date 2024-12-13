Jordan 23 Jersey

女子背心

¥309
¥399
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Jordan 23 Jersey 女子背心采用略微加长设计，提升包覆效果，焕新演绎过往球衣。轻盈网眼布结合宽松剪裁，透气舒适；匠心领口和罗纹袖窿设计，塑就休闲外观。

  • 显示颜色： 白色/健身红/健身红
  • 款式： FN6688-100

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