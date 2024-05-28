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      Jordan 23 Jersey

      婴童球衣和短裤套装

      ¥399

      黑
      泡沫薄荷绿

      Jordan 23 Jersey 婴童套装采用透气聚酯纤维网眼布面料，打造篮球队服风范，让小小球员整装待发。球衣结合经典剪裁和常规版型，配套短裤采用弹性腰部设计，缔造舒适穿着感受，助力小宝贝尽情跳跃、奔跑和玩耍。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HF2254-010

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