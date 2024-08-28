Jordan 23 Jersey 婴童连体衣、头带和学步袜套装堪称小宝贝的基础装备，助篮球小将全副武装，迎战未来。连体衣采用柔软透气的棉质网眼布结合球衣风格设计，其左肩部和底部设有按扣，便于穿脱。毛圈头带搭配魔术贴粘扣，舒适贴合；配套婴童棉混纺学步袜，袜面饰有刺绣标志。

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