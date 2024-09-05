Jordan 23 Jersey

幼童球衣和短裤套装

¥259
¥399
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健身红
黑
泡沫粉
泡沫薄荷绿

Jordan 23 Jersey 幼童套装采用透气聚酯纤维网眼布面料，彰显篮球队服风范，让小小球员整装待发。 球衣结合经典剪裁和常规版型，配套短裤采用弹性腰部设计，缔造舒适穿着感受，助力孩子尽情跳跃、奔跑和玩耍。

  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： HF2234-687

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