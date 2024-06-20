跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan 23 Striped

      大童球衣

      ¥269

      Jordan 23 Striped 大童球衣设计灵感源自迈克尔·乔丹传奇篮球生涯中所穿的职业球衣，采用透气针织网眼布面料，结合常规版型剪裁，既适合球场舒适应战，亦可搭配挚爱牛仔裤，塑就时尚街头风范。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FV3168-133

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。