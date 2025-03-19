Jordan 4 Retro

幼童运动鞋

¥699

焕新来袭，尽显奢华格调。 Jordan 4 Retro 幼童运动鞋采用优质皮革搭配醒目金属色元素细节，兼具出众外观和非凡脚感，缔造时尚型格。

  • 显示颜色： 白金色/黑/帆白/金属金
  • 款式： FZ8586-070

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