Jordan 4 Retro "Fear"

婴童运动鞋

¥499

Jordan 4 Retro "Fear" 婴童运动鞋采用经典设计，助小宝贝开启运动鞋收藏之旅。该鞋款沿用元年款的经典细节，如模压鞋眼和网格装饰，助力展现经典 Jordan 风范，呵护稚嫩双足。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑/白色
  • 款式： FV4538-002

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