Jordan 4 Retro "Fear" 幼童运动鞋采用经典设计，助孩子开启运动鞋收藏之旅。 该鞋款沿用元年款的经典细节，如模压鞋眼和网格装饰。 助力展现 经典 Jordan 风范，呵护稚嫩双足。

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