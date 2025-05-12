Jordan 40th Anniversary
大童T恤
¥169¥26937% 折让
Jordan 40th Anniversary 大童T恤采用针织棉料结合图案设计，旨在致敬 Jumpman 诞生 40 周年。 经典版型搭配落肩衣袖和圆领设计，塑就休闲穿着感。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB9272-133
Jordan 40th Anniversary
¥169¥26937% 折让
Jordan 40th Anniversary 大童T恤采用针织棉料结合图案设计，旨在致敬 Jumpman 诞生 40 周年。 经典版型搭配落肩衣袖和圆领设计，塑就休闲穿着感。
产品细节
- 100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB9272-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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