Jordan #45

男子上衣

¥499

黑/黑
调色暗灰/黑

Jordan #45 男子上衣采用舒适的柔软棉料，结合刺绣细节，向一代巨星以职业棒球手身份亮相 20 周年致敬。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： 635708-010

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