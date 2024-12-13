Jordan 5-Piece Core Gift Set 婴童套装由柔软的棉混纺针织面料制成，轻柔呵护宝宝娇嫩肌肤。印花连体衣采用叠肩样式搭配底部按扣设计，便于轻松穿脱；围兜采用魔术贴粘扣设计，舒适贴合；针织帽和学步袜可与连体衣混搭，打造百搭造型。

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