Jordan 5-Piece Core Gift Set

婴童连体衣、针织帽、围兜和学步袜套装

¥309
¥399
22% 折让

Jordan 5-Piece Core Gift Set 婴童套装由柔软的棉混纺针织面料制成，轻柔呵护宝宝娇嫩肌肤。印花连体衣采用叠肩样式搭配底部按扣设计，便于轻松穿脱；围兜采用魔术贴粘扣设计，舒适贴合；针织帽和学步袜可与连体衣混搭，打造百搭造型。

  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： FV3199-663

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