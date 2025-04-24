 

环保材料

Jordan 85 Dongdan

下站东单男子速干T恤

¥399
中橄榄绿/灰黑
麻黄/燕麦色

Jordan 85 Dongdan 下站东单男子速干T恤采用柔软棉料，塑就干爽舒适的穿着感受，助你在球场内外得心应手。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/灰黑
  • 款式： HV1257-222

Jordan 85 Dongdan

¥399

Jordan 85 Dongdan 下站东单男子速干T恤采用柔软棉料，塑就干爽舒适的穿着感受，助你在球场内外得心应手。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中橄榄绿/灰黑
  • 款式： HV1257-222

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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