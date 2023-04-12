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      Jordan 88 Racer

      男子跑步鞋

      ¥799

      Jordan 88 Racer 男子跑步鞋带来势不可挡的疾驰之势。轻盈设计结合灵敏回弹的缓震配置，塑就疾驰表现，Jordan 设计细节再现 1988 年鞋款的经典风范。

      • 显示颜色： 白色/黑/水泥灰/火焰红
      • 款式： AV1200-100

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