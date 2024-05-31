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      Jordan Access (GS)

      大童运动童鞋

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      黑/佛得角芦荟绿/白色/黑
      黑/海星橙/白色

      Jordan Access (GS) 大童运动童鞋搭载舒适缓震配置和轻盈透气鞋面，缔造街头时尚风范和舒适穿着体验。打孔设计打造出色透气性，优质细节保持 Jordan 一贯的高水平设计。

      • 显示颜色： 黑/佛得角芦荟绿/白色/黑
      • 款式： AV7941-013

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