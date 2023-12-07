跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Access (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥249
      ¥449
      44% 折让

      黑/海星橙/白色
      黑/白色/健身红

      Jordan Access (TD) 婴童运动童鞋的设计灵感源自 Air Jordan 1，轻盈透气，焕新演绎经典版型。优质细节保持 Jordan 一贯的高水平设计，助力小宝贝缔造出色凌跃表现。

      • 显示颜色： 黑/海星橙/白色
      • 款式： AV7944-008

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。