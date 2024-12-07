Jordan Access

幼童运动鞋

¥309
¥499
38% 折让

Jordan Access 幼童运动鞋的设计灵感源自 Air Jordan 1，轻盈透气，焕新演绎经典版型。鞋面打孔设计带来出众透气性，优质细节保持 Jordan 一贯的高水平设计。

  • 显示颜色： 黑/佛得角芦荟绿/白色/黑
  • 款式： AV7942-013

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.2

29.5: 鞋内长 19.3

31: 鞋内长 20.2

32: 鞋内长 20.2

33.5: 鞋内长 22.4

35: 鞋内长 22.8

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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