应迈克尔·乔丹本人要求，Jordan ADG 4 男子高尔夫球鞋将复古 Jordan 风范融入传奇经典版型。全粒面皮革质感柔软，搭配后跟的经典爆裂纹图案。橡胶外底融入一体式抓地底纹，提供出色抓地力，同时缔造舒适百搭的穿着体验。

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