强者不断精进。他们在练习场上奋力挥杆，在毛绒地毯上练习推杆，或是在硬木地板上练习控杆和球感。Jordan ADG 5 男子高尔夫球鞋亦是如此，经过实验室的“重炼”，如今强势归来。前足空间增加，外底整体抓地力升级，另搭载舒适 Formula 23 泡绵，呈现新颖外观。

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