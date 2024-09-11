Jordan Air

儿童双肩包

¥329

混色
黑/健身红

Jordan Air 儿童双肩包设有宽敞主袋和大号正面口袋，营造充裕存储空间，方便收纳随身物品。可调式软垫肩带舒适非凡，随附同款可拆卸小口袋。

  • 显示颜色： 混色
  • 款式： FJ6775-972

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