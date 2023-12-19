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      Jordan Air

      幼童加绒圆领上衣

      ¥369

      健身红
      黑

      Jordan Air 幼童加绒圆领上衣正面采用经典设计，彰显传统风范；背面添加挚爱的大号标志，塑就出众醒目造型。落肩设计塑就休闲版型，可轻松叠搭 Jordan 背心和T恤，营造非凡舒适感受。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： HF0109-687

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