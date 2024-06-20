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      Jordan Air

      男子丹宁牛仔短裤

      ¥649

      穿上 Jordan Air 男子牛仔短裤，迎接明媚暖季！两侧镶边细节灵感源自经典 Diamond 短裤，搭配整版字样图案，为造型注入 JORDAN 品牌经典魅力。与配套上衣搭配穿着，打造整套型潮行头。

      • 显示颜色： 蓝灰
      • 款式： FN4652-436

      尺寸与尺码

      标准版型：经典休闲

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