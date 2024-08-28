Jordan Air

男子印花T恤

¥159
¥259
38% 折让

白色/黑/健身红
碳素灰/白色/黑
黑/白色/黑

Jordan Air 男子印花T恤采用贯穿两只衣袖的加大印花设计，彰显迈克尔·乔丹荣耀风范。舒适面料搭配印花设计，打造醒目外观，塑就舒适佳选。

  • 显示颜色： 白色/黑/健身红
  • 款式： DV1446-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。